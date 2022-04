Exposition Crypte Sainte-Eugénie : le sursaut Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Exposition Crypte Sainte-Eugénie : le sursaut, 9 juillet 2022, Biarritz. Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte-Eugénie Biarritz

2022-07-09 16:00:00 – 2022-08-15 20:00:00

Invitation à prendre conscience de l'urgence à sauvegarder notre maison commune : la planète. Visuels de Yann Arthus-Bertrand et de Dominique Lang (Bayard Presse), peintures de Joan Bejas.

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte-Eugénie Biarritz

