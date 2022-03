Exposition Crypte Sainte-Eugénie : Artisans d’Art :Les savoir-faire cachés du territoire Biarritz, 12 mars 2022, Biarritz.

Exposition Crypte Sainte-Eugénie : Artisans d’Art :Les savoir-faire cachés du territoire Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte-Eugénie Biarritz

2022-03-12 14:30:00 – 2022-05-08 19:00:00 Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte-Eugénie

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Valoriser et promouvoir les savoir-faire cachés de la région, tel est l’objectif fixé par Mialy Randriamanantena, à l’initiative de l’événement. Passionnée par les métiers d’art et consciente de la richesse de ces talents d’exception, Mialy a sélectionné une trentaine d’artistes répertoriés à l’Institut National des Métiers d’art.

Céramiste, passementier, ébéniste, souffleur de verre, feutrier, marqueteur, ferronnier… tous ces artisans

invitent le public à découvrir leurs oeuvres dans la crypte Sainte-Eugénie à travers une scénographe originale,

entre tradition et innovation.

Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h – Fermé le mardi. Entrée libre- Rencontres avec les artisans le samedi.

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte-Eugénie Biarritz

