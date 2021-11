Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse EXPOSITION CRUAUTE EXQUISE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

EXPOSITION CRUAUTE EXQUISE Toulouse, 29 décembre 2021, Toulouse. EXPOSITION CRUAUTE EXQUISE CHAPELLE DES CORDELIERS 13 Rue des Lois Toulouse

2021-12-29 – 2022-03-05 CHAPELLE DES CORDELIERS 13 Rue des Lois

Toulouse Haute-Garonne Cette exposition a dessein de réunir des artistes dont le travail, via divers media, tels le dessin, la sculpture, la photographie, se singularise par des traits délicats, une esthétique précieuse et raffinée, laissant transparaître une cruauté ou étrangeté sous-jacentes. La limite ténue entre les apparences et leurs significations, l’ambivalence intrinsèque des oeuvres, sont mises en exergue. L’allusion au surréalisme, important mouvement artistique, littéraire et intellectuel du XXème siècle, contenue dans le titre, fait écho à la liberté formelle des oeuvres, aux évocations de l’inconscient et autres incongruités plastiques. Le centre d’art nomade convie Alexandra Errington, Cyril Grange, Hippolyte Hentgen, Elodie Lefebvre, Mïrka Lugosi

expositioncan@mairie-toulouse.fr +33 5 62 27 61 62

