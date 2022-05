Exposition “Croquis d’oiseaux” Alban Larousse Trun Trun Catégories d’évènement: Orne

Exposition "Croquis d'oiseaux" Alban Larousse Médiathèque Stéphane Hessel 19 rue Vital Lenormand Trun

2022-03-12 – 2022-05-21

Aquarelliste et illustrateur naturaliste pour les éditions Gallimard, Alban Larousse ne se sépare jamais de ses carnets de croquis qui l'accompagnent pendant ses randonnées : Je dessine en live, d'après la nature, jamais à partir d'illustrations ou de photos. Une paire de jumelles ou une longue-vue sont indispensables pour prendre les oiseaux sur le vif..

