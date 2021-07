Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Exposition croisée : Brigitte Gazeau & Sergio de la Fuente Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Exposition croisée : Brigitte Gazeau & Sergio de la Fuente Hendaye, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Hendaye. Exposition croisée : Brigitte Gazeau & Sergio de la Fuente 2021-07-07 – 2021-07-31 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Jours d’ouverture : mercredi à samedi. Exposition alliant l’abstraction des sculptures de Brigitte Gazeau et le figuratif des illustrations de Sergio de la Fuente. La première travaille le métal avec maitrise, ce qui lui a valu une deuxième mention ex aequo aux concours Talents

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Hendaye Adresse Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Ville Hendaye lieuville 43.37123#-1.78438