Photographie mon amour est un événement convivial, gratuit et ouvert à tous, propice au partage et aux échanges entre passionnés de photographie, artistes, amateurs et professionnels de l’image. Ce festival éclectique est dédié aux différents champs de la photographie.

Dans le cadre d’une édition transfrontalière, il tend à rassembler tous les acteurs œuvrant à Metz et dans la Grande Région en faveur de sa création et de sa diffusion, et contribue à rendre accessible la photographie à tous les publics.

Adeptes ou juste curieux, artistes en devenir ou déjà reconnus, tous les visiteurs sont conviés à s’approprier ce médium artistique.

Du 15 avril au 29 mai, à travers leurs expositions, des artistes et des photographes méticuleusement sélectionnés pour ce festival, nous partagerons leur vision singulière du monde. Une exposition paritaire et variée de quatres artistes reconnus Julia Fullerton-Batten, Olivia Lavergne, Mathieu Asselin, Edouard Elias et une exposition collective de PixxelCult sera présentée à la basilique Saint-Vincent à Metz.

Parcourez Metz et visitez aussi les expositions photographiques visibles à l’Arsenal, la Conserverie, Octave Cowbell et lors d’une déambulation au centre-ville avec Photo-Forum pour le projet Hors-cadre.

Photographie mon amour est organisé par Bout d’essais en partenariat avec Photo-Forum, PixxelCult et Street photo Luxembourg.

https://monamour.photo/

Julia Fullerton-Batten

