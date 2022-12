Exposition « Crèches du monde » Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

L'association Les Enfants de Kara organise son Expo de Crèches du Monde (plus de 300 crèches en exposition). Vente d'artisanat africain sur place. Rendez-vous le weekend des 17 et 18 décembre 2022 dans la salle du Château à Valognes.

