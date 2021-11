Saint-Clément Saint-Clément Allier, Saint-Clément Exposition crèches de Noël Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Allier

Saint-Clément

Exposition crèches de Noël Saint-Clément, 12 décembre 2021, Saint-Clément. Exposition crèches de Noël Saint-Clément

2021-12-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-01-09 17:00:00 17:00:00

Saint-Clément Allier Exposition de crèches faites par les habitants de la Montagne Bourbonnaise. latourdumoulin03250@gmail.com +33 6 02 14 91 27 Saint-Clément

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Clément Autres Lieu Saint-Clément Adresse Ville Saint-Clément lieuville Saint-Clément