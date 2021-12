Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Exposition Crèche Brionnaise Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Exposition Crèche Brionnaise Marcigny, 11 décembre 2021, Marcigny. Exposition Crèche Brionnaise Église Saint-Nicolas Rue Général de Gaulle Marcigny

2021-12-11 – 2021-12-31 Église Saint-Nicolas Rue Général de Gaulle

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny EUR Exposition de la crèche des santons de Marcigny au sein de la chapelle de la Sainte Vierge, située à droite du chœur. Chaque année, de nouveaux personnages sont ajoutés. Deux minuteries sont disponibles : sur le mur sud et à gauche de la crèche. Brochure explicative disponible sur place. http://crechedemarcigny.e-monsite.com/ Exposition de la crèche des santons de Marcigny au sein de la chapelle de la Sainte Vierge, située à droite du chœur. Chaque année, de nouveaux personnages sont ajoutés. Deux minuteries sont disponibles : sur le mur sud et à gauche de la crèche. Brochure explicative disponible sur place. Église Saint-Nicolas Rue Général de Gaulle Marcigny

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Église Saint-Nicolas Rue Général de Gaulle Ville Marcigny lieuville Église Saint-Nicolas Rue Général de Gaulle Marcigny