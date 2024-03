Exposition « Créatures Fantastiques » d’Etienne Friess Maison de la bd Blois, mardi 26 mars 2024.

Exposition « Créatures Fantastiques » d’Etienne Friess Maison de la bd Blois 26 mars – 9 avril

Début : 2024-03-26 09:30

Fin : 2024-04-09 12:00

26 mars au 9 avril 2024

Dans le cadre du salon du livre jeunesse de St Gervais la Forêt

Il étudie l’illustration à l’école Pivaut à Nantes. Il se lance dans l’illustration jeunesse et publie son premier ouvrage Ici reposent tous les oiseaux avec les Éditions Margot en 2013, bien d’autres suivront. Il travaille actuellement avec d’autres maisons d’éditions comme Albin Michel ou Flammarion, sur des albums et une série jeunesse. Ses matériaux de prédilection, sont la gouache, l’aquarelle et les crayons de couleur, avec lesquels il réalise des illustrations entre humour et poésie. En 2021, il crée avec Ugo Hevin le groupe Jean Feutre, un projet mêlant musique électronique et illustrations improvisées.

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher