Exposition – Créatures fantastiques des mythes & légendes Médiathèque municipale Batz sur mer, mercredi 13 mars 2024.

Exposition – Créatures fantastiques des mythes & légendes Créatures fantastiques des mythes & légendes Du 13 mars à fin août Médiathèque Instagram : @nina_faustine_illustration Après Nelly GARREAU en 2023, c’est au tour de l’artiste Nina FAU… 13 mars – 31 août Médiathèque municipale

Après Nelly GARREAU en 2023, c’est au tour de l’artiste Nina FAUSTINE de réaliser une œuvre dessinée sur les vitres de la Médiathèque. Celle-ci est visible à partir du 13 mars et jusqu’à la fin de l’été !

Nina FAUSTINE : Illustratrice et peintre en décor basée entre Angers et Nantes, cette artiste aux pratiques multiples jongle entre un univers graphique et acidulé et un style plus sombre, plus figuratif. Plongez dans son univers onirique, hybride et poétique.

La médiathèque lui a donné carte blanche pour composer autour des créatures fantastiques, fil rouge de la programmation batzienne 2024. L’artiste a choisi de mettre en valeur des personnages issus de légendes et mythologies, de toutes les époques et tous les continents.



Onze figures sont à retrouver :

• la femme biche, une créature mythologique des peuples indigènes des Amériques

• le monstre du Loch Ness, légende écossaise bien connue

• Nyx, la déesse grecque de la nuit

• une harpie, issue de la mythologie grecque

• un dragon oriental, pour le nouvel an chinois qui place cette année 2024 sous le signe du dragon

• une fée, inspirée du folklore et des contes celtiques

• Amaterasu, la déesse du soleil Shintoïste

• Lechuza, une sorcière issue de légendes mexicaines

• le phœnix, cet oiseau mythique de l’antiquité gréco-romaine

• Médusa, la gorgone grecque

• une sirène, chimère nordique



Poussez la porte de la médiathèque afin de retrouver dans les ouvrages de fiction ou historiques, romans, album jeunesse ou contes traditionnels, une multitude de créatures fantastiques !

