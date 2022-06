Exposition – créations textiles E.Devos, 6 septembre 2022, .

Exposition – créations textiles E.Devos



2022-09-06 – 2022-09-12

Elizabeth Devos crée des vêtements et accessoires ludiques et colorés pour les enfants ainsi que du textile pour les adultes. La créatrice met un point d’honneur à utiliser des matériaux régionaux et labellisée afin de garantir des produits de qualité.

Venez découvrir des vêtements et accessoires ludiques et colorés pour petits et grands.

