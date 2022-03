Exposition Créations Passions Damparis Damparis Catégories d’évènement: Damparis

Jura

Exposition Créations Passions Damparis, 20 mars 2022, Damparis. Exposition Créations Passions Damparis

2022-03-20 – 2022-03-20

Damparis Jura Damparis Venez assister à l’exposition de savoir-faire d’artistes et de l’artisanat de la région comme de la poterie, des bijoux en verre de Murano, de la lutherie et du travail du bois ou encore des créations nés du recyclage. +33 3 84 79 74 74 Venez assister à l’exposition de savoir-faire d’artistes et de l’artisanat de la région comme de la poterie, des bijoux en verre de Murano, de la lutherie et du travail du bois ou encore des créations nés du recyclage. Damparis

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Damparis, Jura Autres Lieu Damparis Adresse Ville Damparis lieuville Damparis Departement Jura

Damparis Damparis Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damparis/

Exposition Créations Passions Damparis 2022-03-20 was last modified: by Exposition Créations Passions Damparis Damparis 20 mars 2022 Damparis Jura

Damparis Jura