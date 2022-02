Exposition création d’affiche Dis moi Dix mots 2022 Bibliothèque Guy de Maupassant Gisors Catégories d’évènement: Eure

Exposition création d’affiche Dis moi Dix mots 2022 Bibliothèque Guy de Maupassant, 11 mars 2022, Gisors. Exposition création d’affiche Dis moi Dix mots 2022

du vendredi 11 mars au samedi 19 mars à Bibliothèque Guy de Maupassant Entrée libre

Ateliers des classes du collège Victor Hugo – Gisors Bibliothèque Guy de Maupassant 5 rue Baléchoux, 27140 Gisors Gisors Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T13:30:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-15T13:30:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-18T13:30:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00

