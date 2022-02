Exposition Creatif’Art à Mesnil-Saint-Laurent Mesnil-Saint-Laurent Mesnil-Saint-Laurent Catégories d’évènement: Aisne

2022-02-19 14:00:00 – 2022-02-20 18:30:00

Mesnil-Saint-Laurent Aisne Mesnil-Saint-Laurent Exposition des œuvres des artistes de l’association Créatif’ Arts : – Peinture à l’huile

– Acrylique

– Aquarelle

– Portrait

