Exposition « Créateurs d’Ici » à Fourmagnac Fourmagnac Fourmagnac Catégories d’évènement: Fourmagnac

Lot

Exposition « Créateurs d’Ici » à Fourmagnac Fourmagnac, 24 juillet 2022, Fourmagnac. Exposition « Créateurs d’Ici » à Fourmagnac

salle des fêtes Fourmagnac Lot

2022-07-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 18:00:00 Fourmagnac

Lot Fourmagnac salle des fêtes et en extérieur à l’ombre des platanes. 15 Fourmagnacois(ses) exposent leurs « oeuvres » : bijoux fantaisie, broderie,

créations littéraires, crochet d’art, dentelle fuseaux, ferronnerie, maquettes en pierre, mosaïque, objets bois tourné, patchwork, peinture pastel et acrylique, photos, poterie, vannerie osier et rotin. +33 6 77 89 62 09 salle des fêtes et en extérieur à l’ombre des platanes. @association les trois ponts

Fourmagnac

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Fourmagnac, Lot Autres Lieu Fourmagnac Adresse salle des fêtes Fourmagnac Lot Ville Fourmagnac lieuville Fourmagnac Departement Lot

Fourmagnac Fourmagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourmagnac/

Exposition « Créateurs d’Ici » à Fourmagnac Fourmagnac 2022-07-24 was last modified: by Exposition « Créateurs d’Ici » à Fourmagnac Fourmagnac Fourmagnac 24 juillet 2022 Salle des fêtes Fourmagnac Lot

Fourmagnac Lot