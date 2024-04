Exposition Coutellerie artisanale Saint-Valery-sur-Somme, lundi 8 avril 2024.

La Forge du Sanglier Pourpre.

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Tom a toujours aimé les chevaliers, les pirates, leurs épées et leurs couteux, et les Fêtes Guillaume n’ont plus de secrets pour lui. À 26 ans, il s’est installé définitivement à Saint-Valery et a fait de sa passion son métier. Il expose son travail pour la première fois découvrez ses créations originales, entièrement réalisées à la maison, du manche à la pointe de la lame. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-04-24 18:00:00

Rue de la Porte de Nevers

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

