Exposition : Courir à l’infini Orthez, 18 mars 2022, Orthez.

Exposition : Courir à l’infini Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez

2022-03-18 – 2022-06-11 Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Capucine Vever s’intéresse à des notions de géographie, de voyage, de sciences ou de fictions littéraires. Le paysage est central dans son travail et soulève souvent, à travers les cheminements qu’il propose, un point de vue sur des problématiques historiques, sociales ou politiques.

Courir à l’infini (plus loin que tous les regards) choisit l’océan comme personnage central de son récit. Ce sont ses mouvements, ses ressacs, ses trafics, sa voix ou sa mémoire qui nous accueillent et nous accompagnent dans son immensité vertigineuse et hautement métaphorique.

Des trajectoires multiples et intenses du fret maritime aux images fascinantes et tumultueuses des fonds marins filmés sur l’ile de Gorée, l’exposition propose un parcours au cœur des enjeux climatiques les plus actuels.

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez

