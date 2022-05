Exposition Courants d’Art Capdenac-Gare Capdenac-Gare Catégorie d’évènement: Capdenac-Gare

Exposition Courants d’Art Capdenac-Gare, 30 mars 2022, Capdenac-Gare. Exposition Courants d’Art Capdenac-Gare

2022-03-30 – 2022-05-15

Capdenac-Gare Aveyron EUR Capdenac-Gare Exposition “Capdenac d’Antan, Capdenac maintenant” organisée par Courants d’Art 7 artistes https://www.courants-dart.fr/ Exposition “Capdenac d’Antan, Capdenac maintenant” organisée par Courants d’Art 7 artistes OFFICE DE TOURISME DE CAPDENAC (BUREAU DE L’OT DU PAYS DE FIGEAC)

Capdenac-Gare

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Capdenac-Gare Autres Lieu Capdenac-Gare Adresse Ville Capdenac-Gare lieuville Capdenac-Gare

Exposition Courants d’Art Capdenac-Gare 2022-03-30 was last modified: by Exposition Courants d’Art Capdenac-Gare Capdenac-Gare 30 mars 2022

Capdenac-Gare