Exposition « Coups de théâtre » Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes

Cette exposition balaie le genre théâtral depuis sa naissance, dans l’Antiquité, en Grèce, avec la naissance de la tragédie, et se prolonge jusqu’au répertoire le plus contemporain, avec des amateurs vivants comme Edward Bond. Elle permet aux néophytes comme aux amateurs de théâtre d’acquérir des points de repère et une compréhension de l’évolution du genre théâtral tout au long de l’histoire.

12 panneaux et quelques 80 ouvrages composent cette exposition de la Médiathèque départementale des Landes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-30

Médiathèque 26 route de la plage

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine

