Exposition “Couples de rêve”

du vendredi 22 avril au jeudi 12 mai à Mairie Villeparisis

Découvrez quelques-uns des couples imaginaires présentés par le collectif Borderlovers.

A partir du 22 avril, les rues de la Ville tout comme le Centre culturel Jacques Prévert verront arriver 12 couples de rêve franco-portugais imaginés par le collectif d’artistes Borderlovers. Une exposition destinée à marquer l’amitié entre ces deux peuples et les villes de Villeparisis et Melgaço, bientôt jumelées !

Pierre de Coubertin et Rosa Mota, une athlète portugaise parmi les plus populaires au même titre qu’Eusebio ou Ronaldo ; Marie Curie et Antonio Damasio, médecin, professeur de neurologie, neurosciences et psychologie ; Gisèle Halimi et Virginia Quaresma, la première femme à se lancer dans le journalisme professionnel au Portugal et l’une des premières diplômées de la Faculté des arts de l’Université de Lisbonne ; voici quelques-uns des 12 couples imaginaires présentés par le collectif Borderlovers. Ils investiront le Centre culturel Jacques Prévert du 22 avril au 6 mai (vernissage mardi 19 avril à 19 h) ainsi que l’espace public jusqu’au 13 mai. Sous forme de collages au collège Gérard Philipe, dans les écoles Anatole France, Séverine et Normandie Niemen, à la Maison pour tous, sur le pignon de l’hôtel de ville ; de panneaux rigides dans les écoles Ernest Renan, Charlemagne, le Parc Balzac et le city park ; de kakémonos au marché et sur le pont. Treize classes participeront aussi à des ateliers sur l’art du portait animé par l’artiste Nathalie Alfonso expliquant le contexte de cette exposition et le choix du couple exposé sur les grilles de leur établissement, en partenariat avec la Maison pour tous Jacques Marguin.

À PROPOS DE BORDELOVERS

Fondé par Pedro Amaral et Ivo Bassanti, Borderlovers comprend des artistes français et portugais : Nathalie Afonso, Carlos Farinha, Sidney Cerqueira, Mathieu Sodore, Daniel do Nascimento.

Dans le cadre de l’année France / Portugal, la Ville, la Maison pour tous Jacques Marguin et le Centre culturel Jacques Prévert présentent deux expositions d’artistes portugais dans l’espace publi

