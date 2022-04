Exposition “Coup de Vieux” Pavillon de l’Arsenal, 26 avril 2022, Paris.

### Inauguration mercredi 26 avril 2022 à 19h _Sous la direction des architectes Christelle Gautreau et Stéphanie Morio, Bond Society_ _dans le cadre de l’accélérateur de projets innovants FAIRE*_ **Alors que le vieillissement de la population française s’accélère et que le fonctionnement des établissements dédiés à l’hébergement des personnes âgées est au banc des accusés, l’exposition « Coup de vieux » invite à découvrir de nouveaux types d’habitat conçus par et pour des seniors. Imaginés avec leurs futurs habitants, ces projets inventent d’autres façons d’envisager, de financer, de programmer et de construire des logements adaptés aux attentes de populations en quête d’autres lieux et d’autres modes de vie pour rester à domicile. Leurs volontés conjuguent les principes d’entraide et de solidarité avec des ambitions constructives écologiques fortes et des espaces renouvelés.** Analysées par les architectes de l’agence Bond, grâce aux témoignages de celles et ceux qui les ont initiées, portées, fait bâtir, voire les ont réalisées et y vivent, ces opérations révèlent de nouvelles pratiques et sont sources d’inspiration et de projection. Elles donnent matière à envisager différemment des architectures et des gouvernances capables d’accueillir le grand âge. Parfois intergénérationnelles, ces opérations anticipent aussi les attentes des résidents quant à la conception des immeubles collectifs, tant dans leurs formes que dans leurs usages. Et si l’habitat participatif senior donnait un coup de vieux à nos programmes de logements contemporains ? Concernant les métropoles de Bordeaux-Bègles, Lyon, Montpellier, Lille, ainsi que les secteurs plus ruraux des régions du Centre-Val de Loire, de la Drôme ou du Finistère, la dizaine de projets étudiés réussit la synthèse d’aspirations a priori contradictoires : proches du centre et de ses commodités tout en étant protégés des nuisances, collectifs mais individuels, vertueux mais économes, intimes mais communautaires… La diversité des situations géographiques, tout comme l’ampleur des programmes et des moyens mis en œuvre se traduisent dans la pluralité des structures et la façon de constituer ces communautés d’habitants, de concepteurs et de constructeurs. L’aventure commence généralement sous la forme de groupes constitués par le biais des réseaux sociaux, de liens associatifs ou d’initiatives locales. Puis les porteurs de projets se structurent en coopérative, association, société civile immobilière d’attribution ou une autre entité juridique qui leur permet d’acquérir et de faire bâtir. Enfin, ils organisent la communauté par des chartes et principes de sociocratie, afin de donner vie à leur vision de société. Si la variété des montages conditionne le type de propriété et les façons plurielles de l’habiter, elle se traduit toujours dans des architectures vertueuses. Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d’une réhabilitation, voire d’une autoconstruction, elles ont en commun l’ambition d’une complémentarité entre des surfaces de logements optimisées, souvent de type deux pièces, et des espaces collectifs généreux pour partager. Ainsi, ces opérations offrent dans leur majorité d’une part des appartements d’environ 50 m2, capables d’accueillir de grands mobiliers, aux couloirs et pièces d’eau agréables, bénéficiant d’une double orientation et d’espaces extérieurs et, d’autre part, des services communs : buanderie, atelier, jardin partagé, parfois même une piscine ou une salle pouvant recevoir du public. Phénomène remarquable, cette nouvelle répartition programmatique s’accompagne toujours, malgré des contraintes financières, d’attendus écologiques et énergétiques. Plusieurs systèmes d’innovation programmatique et technique y sont mis en œuvre, comme la construction bois et paille, l’isolant en ouate de cellulose et chanvre, etc. Quelques jours après l’ouverture de l’exposition « Soutenir. Ville, architecture et soin », le Pavillon de l’Arsenal poursuit son exploration des enjeux de société sous le prisme du care. L’étude « Coup de vieux » s’inscrit dans cette programmation valorisant et analysant des modèles qui mettent le soin au cœur de leur architecture, afin d’en comprendre les composants techniques, administratifs, organisationnels, architecturaux. L’objectif est d’appréhender la substance de ces modèles et de permettre à toutes et tous de se les approprier pour les décliner demain. Exposition en entrée libre présentée au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au 29 mai *FAIRE, accélérateur de projets innovants soutenu par Paris, Mini, Caisse des Dépôts, EDF

