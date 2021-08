Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Exposition “Coup de Vent sur les Taupinières” Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Exposition “Coup de Vent sur les Taupinières” Cany-Barville, 18 septembre 2021, Cany-Barville. Exposition “Coup de Vent sur les Taupinières” 2021-09-18 – 2021-09-29 Route de Barville Médiathèque les Semailles

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville La Bibliothèque les Semailles présente en extérieur, dans son parc, une exposition de chasse-taupes réalisés par les enfants des écoles et des centres de loisirs du territoire. La Bibliothèque les Semailles présente en extérieur, dans son parc, une exposition de chasse-taupes réalisés par les enfants des écoles et des centres de loisirs du territoire. +33 2 25 57 24 13 La Bibliothèque les Semailles présente en extérieur, dans son parc, une exposition de chasse-taupes réalisés par les enfants des écoles et des centres de loisirs du territoire. dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Route de Barville Médiathèque les Semailles Ville Cany-Barville lieuville 49.78485#0.64089