Exposition "Coup de Cœur pour nos Villages"

Lacapelle-Marival Lot Lacapelle-Marival

2 EUR Du 04 Septembre au 03 Octobre 2021. Entrée 2€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Ouvert tous les week-end et après-midis de 14h30 à 18h30.

Visites guidées du château les jours d’ouverture de 15h00 à 16h30. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

4 conférences accompagneront tous les vendredis l’exposition en salle du conseil à 20h30. Entrée gratuite.

– le 10/09 : “Quels regards sur le patrimoine du pays de Lacapelle-Marival” par Benjamin Philippe, responsable du service patrimoine de Figeac et du Grand-Figeac.

– le 17/09 : “Accompagner l’évolution du patrimoine architectural et paysagé du Lot” par Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot.

– le 24/09 : “Le couvent de l’Hôpital-Beaulieu : un demi millénaire d’histoire quercynoise” par Francis Kovacs, président de l’association patrimoniale d’Issendolus.

– le 01/10 : “Les dolmens d’ici et d’ailleurs.” par Frédéric Lontcho, éditeur de la revue “L’Archéologue”.

Journées du Patrimoine – Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021

Visites guidées du château gratuite de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ou 18h00.

Visites, animations et spectacles organisés par l’Astrolabe le dimanche 19 septembre.

Cette exposition présente des éléments patrimoniaux et paysagers des 19 villages du Pays de Lacapelle.

+33 7 87 14 71 36

