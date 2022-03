Exposition Couleurs-Terres Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Exposition Couleurs-Terres Valréas, 9 avril 2022, Valréas. Exposition Couleurs-Terres Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas

2022-04-09 – 2022-04-30 Place Aristide Briand Château de Simiane

Valréas Vaucluse Valréas Cette exposition s’insère dans une thématique plus large

dédiée au Jour de la Terre le 22 avril 2022 et réunit les œuvres de Monique Martin, sculptrice et de Daniel Greuzard, illustrateur. accueil-chateau@mairie-valreas.fr +33 4 90 35 30 44 Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Place Aristide Briand Château de Simiane Ville Valréas lieuville Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Exposition Couleurs-Terres Valréas 2022-04-09 was last modified: by Exposition Couleurs-Terres Valréas Valréas 9 avril 2022 Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse