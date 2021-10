EXPOSITION-“Couleurs Patrimoine” Plounéour-Ménez, 27 novembre 2021, Plounéour-Ménez. EXPOSITION-“Couleurs Patrimoine” 2021-11-27 14:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 Place du 19 mars 1962 Pôle culturel (ancienne Poste)

Plounéour-Ménez Finistère Plounéour-Ménez Venez découvrir les pastels de René Gaouyer, réalisées uniquement sur Plounéour-Ménez. +33 2 98 78 01 17 Venez découvrir les pastels de René Gaouyer, réalisées uniquement sur Plounéour-Ménez. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounéour-Ménez Autres Lieu Plounéour-Ménez Adresse Place du 19 mars 1962 Pôle culturel (ancienne Poste) Ville Plounéour-Ménez lieuville 48.43938#-3.89123