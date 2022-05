Exposition “Couleurs, lumières, transparences” de l’atelier artistique dessin et peinture du CMCS. Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: 33780

Soulac-sur-Mer

Exposition “Couleurs, lumières, transparences” de l’atelier artistique dessin et peinture du CMCS. Soulac-sur-Mer, 11 juin 2022, Soulac-sur-Mer. Exposition “Couleurs, lumières, transparences” de l’atelier artistique dessin et peinture du CMCS. Salle Notre Dame 3 Rue du Maréchal Gallieni Soulac-sur-Mer

2022-06-11 – 2022-06-15 Salle Notre Dame 3 Rue du Maréchal Gallieni

Soulac-sur-Mer 33780 EUR Exposition avec Gauthier JOYEUX et ses artistes et la participation de Josette DUCLUZEAU de l’atelier peinture sur soie.

Renseignements au CMCS – 5 rue RP Brottier à Soulac

Entrée libre – Vernissage le vendredi 10 juin à 18h30. Exposition avec Gauthier JOYEUX et ses artistes et la participation de Josette DUCLUZEAU de l’atelier peinture sur soie.

+33 5 56 09 82 99

Entrée libre – Vernissage le vendredi 10 juin à 18h30.

