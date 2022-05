Exposition : Couleurs et émotions de Michel Alloul et invités

Exposition : Couleurs et émotions de Michel Alloul et invités, 28 juillet 2022, . Exposition : Couleurs et émotions de Michel Alloul et invités

2022-07-28 10:00:00 – 2022-08-02 12:30:00 VIZ’AGES Ressentir la beauté des visages, d’une expression ou illustrer en couleur l’inspiration de l’acte littéraire artistique ou scientifique. A l’instar de Jean d’Ormesson, Thierry Lhermitte, Sophia Loren ou Vladimir Fédorovski et bien d’autres, ces personnages sont ici croqués avec grâce pour magnifier tant les artistes familiers que les anonymes. Jouer avec la profondeur du regard, le pincement des lèvres, l’attitude gestuelle, pour tous ces hommes ou femmes, les plis du visage offrent des visions singulières et souvent personnelles. Ces gros plans révèlent-ils la diversité de leurs parcours, de leurs passions, de leur vie ? Michel Alloul cherche dans cette exposition à suggérer les émotions suscitées par leurs pratiques artistiques, culturelles, sportives ou tout simplement par leurs rêveries. SANS Dessus Dessous Qu’ils soient dénudés ou légèrement vêtus, ces modèles aux formes harmonieuses subliment gracieusement les (atours) lingeries vantées dans les publicités pour femmes chics. Dessus, Dessous, Recto-Verso ou Dos à Dos, ces aquarelles mettent en lumière l’harmonie des courbes féminines, leur élégance, leur prestance. Pourquoi des invités ? Afin d’enrichir son exposition, Michel Alloul a convié plusieurs artistes peintres, sculpteurs et photographe de son entourage : Patricia Lefranc, Raphaëlla Mantegna-Bouquet, Mathilde de Pelleport, Edouard de Pelleport, Jacqueline Voisin-Grimoult et une invitée d’honneur : Françoise Dézert-Lühr. Tous les jours, des démonstrations et des animations seront mises en place par les artistes exposants. Peintures, sculptures, modelage, photographies… Pleines de sensibilité, d’émotion, de couleurs, toutes les oeuvres seront proposées à l’achat pour permettre aux artistes de poursuivre leurs créations. Ouvert tous les jours. VIZ’AGES Ressentir la beauté des visages, d’une expression ou illustrer en couleur l’inspiration de l’acte littéraire artistique ou scientifique. A l’instar de Jean d’Ormesson, Thierry Lhermitte, Sophia Loren ou Vladimir Fédorovski et bien d’autres,… VIZ’AGES Ressentir la beauté des visages, d’une expression ou illustrer en couleur l’inspiration de l’acte littéraire artistique ou scientifique. A l’instar de Jean d’Ormesson, Thierry Lhermitte, Sophia Loren ou Vladimir Fédorovski et bien d’autres, ces personnages sont ici croqués avec grâce pour magnifier tant les artistes familiers que les anonymes. Jouer avec la profondeur du regard, le pincement des lèvres, l’attitude gestuelle, pour tous ces hommes ou femmes, les plis du visage offrent des visions singulières et souvent personnelles. Ces gros plans révèlent-ils la diversité de leurs parcours, de leurs passions, de leur vie ? Michel Alloul cherche dans cette exposition à suggérer les émotions suscitées par leurs pratiques artistiques, culturelles, sportives ou tout simplement par leurs rêveries. SANS Dessus Dessous Qu’ils soient dénudés ou légèrement vêtus, ces modèles aux formes harmonieuses subliment gracieusement les (atours) lingeries vantées dans les publicités pour femmes chics. Dessus, Dessous, Recto-Verso ou Dos à Dos, ces aquarelles mettent en lumière l’harmonie des courbes féminines, leur élégance, leur prestance. Pourquoi des invités ? Afin d’enrichir son exposition, Michel Alloul a convié plusieurs artistes peintres, sculpteurs et photographe de son entourage : Patricia Lefranc, Raphaëlla Mantegna-Bouquet, Mathilde de Pelleport, Edouard de Pelleport, Jacqueline Voisin-Grimoult et une invitée d’honneur : Françoise Dézert-Lühr. Tous les jours, des démonstrations et des animations seront mises en place par les artistes exposants. Peintures, sculptures, modelage, photographies… Pleines de sensibilité, d’émotion, de couleurs, toutes les oeuvres seront proposées à l’achat pour permettre aux artistes de poursuivre leurs créations. Ouvert tous les jours. dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville