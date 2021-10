Exposition “Couleurs de l’Inde” à la Médiathèque Médiathèque Mérignac, 8 octobre 2021, Mérignac.

Exposition “Couleurs de l’Inde” à la Médiathèque

du vendredi 8 octobre au jeudi 30 décembre à Médiathèque Mérignac

### Regards sur l’Inde Troisième puissance de l’Asie, premier exportateur mondial de services informatiques, l’Inde reste une référence pour l’occidental à la recherche de lui-même et de la sagesse. On ne peut pas parler de l’Inde sans ouvrir la porte à l’imaginaire de l’enfance et du voyage. Maharadjahs, volutes d’encens, saris, éléphants et pierres précieuses, cérémonies dans le Gange, singes sacrés, monuments fabuleux… Cette exposition sur l’Inde vous permet de découvrir une histoire fascinante et des milieux naturels exceptionnels. [Télécharger et découvir le programme des animations](http://www.merignac.com/sites/default/files/prog_couleurs%20de%20l%27inde.pdf) ### Informations pratiques Exposition “Couleurs de l’Inde” du 8 octobre au 31 décembre 20210 aux horaires d’ouverture Salle d’exposition de la Médiathèque Michel Sainte-Marie Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac Tout Public En savoir plus au 05 57 00 02 20

D’octobre à décembre, la ville de Mérignac vous propose un voyage dans le sous-continent indien afin d’explorer les multiples facettes de ce pays hors-norme.

Médiathèque Mérignac Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T15:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T15:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T17:00:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-23T15:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T15:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T15:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-28T15:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T19:00:00