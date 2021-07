Ménil Ménil Mayenne, Ménil EXPOSITION : COULEURS CÉLESTES Ménil Ménil Catégories d’évènement: Mayenne

Ménil

EXPOSITION : COULEURS CÉLESTES Ménil, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Ménil. EXPOSITION : COULEURS CÉLESTES 2021-07-10 – 2021-07-18 Salle du Vigneau Rue du Vigneau

Ménil Mayenne Ménil Du 10 au 18 juillet, l’association Le Kiosque @ Images vous propose l’exposition ‘Couleurs Célestes ». Rendez-vous à la salle du Vigneau pour y découvrir les œuvres de Claude Lecomte. Exposition photo à Ménil. assokiosqueaimages@gmail.com https://kiosqueaimages.fr/ Du 10 au 18 juillet, l’association Le Kiosque @ Images vous propose l’exposition ‘Couleurs Célestes ». Rendez-vous à la salle du Vigneau pour y découvrir les œuvres de Claude Lecomte. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Ménil Étiquettes évènement : Autres Lieu Ménil Adresse Salle du Vigneau Rue du Vigneau Ville Ménil lieuville 47.77468#-0.67446