Exposition « Couleurs bois émoi et moi » Daniel Jung, 31 mars 2021-31 mars 2021, La Petite-Pierre.

Exposition « Couleurs bois émoi et moi » Daniel Jung 2021-03-31 – 2021-04-25

La Petite-Pierre 67290 La Petite-Pierre

Né à Strasbourg en 1953, Daniel Jung est peintre et sculpteur. Président du cercle artistique Brum’Art à Brumath et membre de l’association des Artistes Indépendants d’Alsace, il expose dans des galeries en France et à l’étranger ainsi que dans de nombreux salons en France et en Allemagne. Ses œuvres sont d’ailleurs présentes dans de nombreuses collections en France, Suisse et Allemagne.

Dans la peinture de Daniel Jung, on se promène avec une émotion visuelle intense. Sa peinture, travaillée avec fougue, exprime aussi sérénité et silence telle une liaison indéfinie entre visible et invisible.

Sa gestuelle picturale fait naître la confrontation entre écriture réelle et rendu proche de l’abstrait.

Sculpteur volumiste, Daniel Jung crée des volumes abstraits où l’esthétique et la lumière sont le fil conducteur, à travers divers matériaux (bois, verre ardoise, plastique et papier).

Avec lui, l’art se fait émotion.

+33 3 88 70 42 30

