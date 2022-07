EXPOSITION – COULEUR TAURINE DE CESAR CEPEDA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

EXPOSITION – COULEUR TAURINE DE CESAR CEPEDA Béziers, 8 août 2022, Béziers. EXPOSITION – COULEUR TAURINE DE CESAR CEPEDA

18 Rue du 4 Septembre Béziers Hérault

2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-15 12:00:00 Béziers

Hérault Dans la Salle Albert Viennet, venez découvrir les toiles de l’artiste peintre César Cepeda pour l’exposition « Couleur Taurine ».

Le vernissage aura lieu le mardi 9 août à partir de 18h.

Entrée libre. Dans la Salle Albert Viennet, venez découvrir les toiles de l’artiste peintre César Cepeda pour l’exposition « Couleur Taurine ». Le vernissage aura lieu le mardi 9 août à partir de 18h. Entrée libre. ella.cody40@gmail.com +33 6 14 09 30 88 Dans la Salle Albert Viennet, venez découvrir les toiles de l’artiste peintre César Cepeda pour l’exposition « Couleur Taurine ».

Le vernissage aura lieu le mardi 9 août à partir de 18h.

Entrée libre. ville de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse 18 Rue du 4 Septembre Béziers Hérault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

EXPOSITION – COULEUR TAURINE DE CESAR CEPEDA Béziers 2022-08-08 was last modified: by EXPOSITION – COULEUR TAURINE DE CESAR CEPEDA Béziers Béziers 8 août 2022 18 Rue du 4 Septembre Béziers Hérault

Béziers Hérault