Exposition : « Couleur lin, couleur nature » (15e édition), 12 août 2023, .

Exposition : « Couleur lin, couleur nature » (15e édition)



2023-08-12 – 2023-08-15

La noblesse de la fibre de lin a traversé les millénaires. Première région mondiale de production de lin fibres longues avec plus de 50% des récoltes totales, la Normandie cultive les lins les plus recherchés du monde. Avec des propriétés multiples (hypoallergique, antibactérien, thermorégulateur, résistant et d’entretien facile), cette étoffe à l’élégance du minimalisme intemporel, s’invite dans nos vestiaires et nos intérieurs actuels.

Le salon « Couleur lin, couleur nature », qui s’inscrit dans la valorisation du lin comme support d’expression et de création, initié par Création Culture en Pays d’Auge avec le soutien de la Ville de Touques, révèle pour sa 15ème édition dans le cadre privilégié de l’église Saint-Pierre, les univers variés de créateurs inspirés par cette matière naturelle et authentique.

Un artisanat français et pour la plupart local de belle facture, des collections inédites déclinées dans une large gamme de coloris et un éventail de lins de qualité sélectionnés (lavés, brodés, peints…) : vêtements, sacs, bijoux, objets textiles et décoratifs pour la maison, peinture sur lin…

Le lin, une matière qui n’en finit pas de nous étonner.

Un rendez-vous annuel avec les créateurs à ne pas manquer.

Défilé de mode – anniversaire suivi du vernissage samedi 12 août à 18h.

creaculture@orange.fr +33 6 71 52 71 05 http://www.creaculture.org/

