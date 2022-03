EXPOSITION “COULEUR ET VOYAGE PAR SESSE” A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Clisson Loire-Atlantique Clisson Je vous invite à découvrir mon inspiration sur la nature, les paysages, le voyage…

J’utilise différentes techniques sur toiles, et beaucoup de peinture à l’huile.

En espérant vous faire voyager, n’hésitez pas à venir .

Invitation à découvrir mon inspiration sur la nature, les paysages,le voyage… severine.bern@live.fr +33 7 69 74 49 86

