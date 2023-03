Exposition : « Couleur café » par Marie Bordet Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire

Exposition : « Couleur café » par Marie Bordet, 18 mars 2023, Bourbon-Lancy . Exposition : « Couleur café » par Marie Bordet Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

2023-03-18 – 2023-03-26 Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire EUR « Originaire de Cronat, j’ai commencé le dessin à quinze ans en autodidacte. J’ai rapidement trouvé mon épanouissement dans le portrait humain, mais j’aime aussi diversifier mes sujets en représentant des animaux ou des paysages. Depuis 2016, je partage mes œuvres à l’aquarelle, au café, au stylo ou au crayon de couleur sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram sous le pseudonyme « mariexdrawings ». J’ai alors fait connaître mon art en France, puis à l’étranger et remporté en octobre 2020 le concours de dessin organisé par le Château de Versailles. Deux ans plus tard, en octobre 2022, j’ai réalisé une exposition à l’Olympia de Paris. » Les 22, 25 et 26 mars à 15h, Marie Bordet vous propose des ateliers d’initiation à la peinture au café. Réservation obligatoire pour les ateliers au 03 85 89 23 23. Cette première exposition de la saison culturelle 2023 sera organisée du 18 au 26 mars prochains à l’espace Robert Cochet tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre. +33 3 85 89 23 23 https://bourbon-lancy.fr/actualites/exposition-couleur-cafe-par-marie-bordet/ Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bourbon-Lancy Adresse Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Ville Bourbon-Lancy Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Bourbon-Lancy

Exposition : « Couleur café » par Marie Bordet 2023-03-18 was last modified: by Exposition : « Couleur café » par Marie Bordet Bourbon-Lancy 18 mars 2023 Bourbon-Lancy Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire