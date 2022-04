EXPOSITION COULEUR BLEUE Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

EXPOSITION COULEUR BLEUE Parthenay, 22 avril 2022, Parthenay. EXPOSITION COULEUR BLEUE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE GEORGES TURPIN 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

2022-04-22 – 2022-11-06 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE GEORGES TURPIN 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Cette exposition est le fruit d'un projet commun aux musées des Deux-Sèvres. Elle aborde un sujet, la « couleur », de manière multiple et nous offre la possibilité de travailler avec les autres conservateurs du département pour présenter au public une sélection d'œuvres du territoire.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE GEORGES TURPIN 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

