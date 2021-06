Exposition ‘Coule de Source’ par Provence Painting Fontvieille, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Fontvieille.

Exposition ‘Coule de Source’ par Provence Painting 2021-07-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-25 19:00:00 19:00:00 Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille

« Coule de source » les 23, 24 et 25 juillet à Fontvieille, un événement de Provence Painting. Pendant 3 jours dans le centre de Fontvieille, l’Art coule à flots avec des centaines d’œuvres à découvrir sous les Halles et dans la Grand’Rue : peinture, photo, sculpture mais aussi littérature, poésie, musique et vidéo, de quoi étancher toutes les soifs de beauté, de culture et de liberté, de quoi aussi échanger avec des dizaines de créateurs contemporains.

+33 4 90 54 67 49

