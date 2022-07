Exposition Coulanges-la-Vineuse, 23 juillet 2022, Coulanges-la-Vineuse. Exposition

5 Boulevard Livras Maison du Pays Coulangeois Coulanges-la-Vineuse Yonne Maison du Pays Coulangeois 5 Boulevard Livras

2022-07-23 – 2022-08-14

Maison du Pays Coulangeois 5 Boulevard Livras

Coulanges-la-Vineuse

Yonne Coulanges-la-Vineuse A l’occasion de la nouvelle exposition à la Maison du Pays Coulangeois, les artistes Evelyne Klouge, Mauricette Letupe et Bernard Marlot exposeront leurs œuvres. +33 3 86 42 51 11 https://www.spl-payscoulangeois.fr/ A l’occasion de la nouvelle exposition à la Maison du Pays Coulangeois, les artistes Evelyne Klouge, Mauricette Letupe et Bernard Marlot exposeront leurs œuvres. Maison du Pays Coulangeois 5 Boulevard Livras Coulanges-la-Vineuse

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: COULANGES LA VINEUSE, Yonne Autres Lieu Coulanges-la-Vineuse Adresse Coulanges-la-Vineuse Yonne Maison du Pays Coulangeois 5 Boulevard Livras Ville Coulanges-la-Vineuse lieuville Maison du Pays Coulangeois 5 Boulevard Livras Coulanges-la-Vineuse Departement Yonne

Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulanges-la-vineuse/

Exposition Coulanges-la-Vineuse 2022-07-23 was last modified: by Exposition Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse 23 juillet 2022 5 Boulevard Livras Maison du Pays Coulangeois Coulanges-la-Vineuse Yonne

Coulanges-la-Vineuse Yonne