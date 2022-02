Exposition « Cotentin, un air de paradis » – Manoir du Tourp La Hague, 9 avril 2022, La Hague.

2022-04-09 – 2022-11-06 Omonville la Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche

Exposition extérieure de photographies par Stéphane Hurel

Une échappée photographique, au parfum d’école buissonnière, sur les chemins du Cotentin. Et un peu plus loin encore…Qui un jour n’a pas été écolier et, pendant un cours, à onze heures et cinquante-cinq minutes, n’a pas relevé sa manche pour regarder furtivement sa montre ? Puis se dire à ce moment : «…encore cinq minutes». Et de subir les cinq minutes les plus interminables de toute une vie. Mais si l’on regarde par la fenêtre, la Vie est là qui te dis : “viens !”. Il faut alors partir par cette fenêtre et courir sur les chemins de traverse et cinq minutes suffiront bien pour parcourir le monde entier, ou du moins ce petit bout du monde qu’on appelle le Cotentin.

Exposition extérieure, en accès libre

