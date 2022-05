Exposition “Cotentin, quel délice!” Surtainville, 16 mai 2022, Surtainville.

2022-05-16 – 2022-06-17

Surtainville Manche

Cotentin, quel délice !

Deux notions inséparables, finalement. Parce que le Cotentin et ses délices sont intimement liés et reliés aux éléments, aux embruns, à la mer, à la terre, au sable, aux marais, au climat, au goût du sel, aux rayons du soleil, aux marées. Aux paysages uniques par nature, façonnés, bruts, parfois vierges de toute construction. Alors, coquillages, crustacés, poissons de ligne, vaches, chèvres, légumes d’hiver, pommes, mûres sauvages… trouvent ici leur coin de paradis pour s’épanouir et offrir aux gastronomes et aux contemplatifs, amoureux des terroirs, un éventail culinaire d’exception. L’exposition grand format, « Cotentin, quel délice ! » pose le regard sur tout ce que le territoire possède de meilleur. Produits authentiques et typiques, issus de l’élevage, de l’agriculture, de la pêche sont sublimés par des natures-mortes aussi belles que des tableaux de maîtres, des paysages quasi imaginaires, baignés de lumières exceptionnelles, et des textes apprenants et gouleyants. Une balade, hors du temps, à déguster sans modération !

Les Pieux inaugure cette nouvelle exposition itinérante et vous invite à cheminer le long de la route de la Roche à coucou, promenade pédestre incontournable de la commune. Sur près de 2,5 km, ce sont cinquante photographies grands format mettant en valeur les produits iconiques et singuliers du territoire du Cotentin.

Le Cotentin, Quel délice ! sera également proposée durant toute l’année 2022, à Bricquebec-en-Cotentin, Barneville-Carteret, Sainte-Mère-Eglise, Cherbourg-en-Cotentin, Valognes et Saint-Pierre-Eglise.

• Bricquebec-en-Cotentin – Place des Buttes – 18 juin – 18 juillet

• Barneville-Carteret – Promenade du Petit Port – 19 juillet – 21 août

• Sainte-Mère-Église – Place du 6 juin – 22 août – 15 septembre

• Cherbourg-en-Cotentin – en attente – 16 septembre – 16 octobre

• Valognes – Place du Château – 17 octobre – 13 novembre

• Saint-Pierre-Église – en attente – 14 novembre – 15 décembre

