Exposition “Côté Argoat… en Côtes d’Armor” Ti ar vro – L’Ôté, 1 mars 2022, Saint-Brieuc.

Exposition “Côté Argoat… en Côtes d’Armor”

du mardi 1 mars au vendredi 11 mars à Ti ar vro – L’Ôté

” Emprunter tel chemin, suivre le sentier, longer la rivière, passer à travers le bois, visiter le hameau… pour découvrir un lieu, une lumière, remarquer un élément dans le paysage ou faire une rencontre… … avec l’intention de suggérer « l’esprit d’un territoire », de consacrer le paysage rural avec notamment le bocage et les divers éléments de la nature… Indépendamment de l’endroit géographiquement reconnu ou non, l’image fixe permet une nouvelle vision dans un espace et un temps arrêtés, pour une contemplation, mais pas seulement, pour éprouver une sensation, faire resurgir un souvenir ou un sentiment, amener à une réflexion, une interrogation, et éventuellement … éveiller son imaginaire … Puisse ce parcours être évocateur et à l’occasion s’échapper dans le mystère, le merveilleux et les légendes propres à ce pays, puisse-t-il être favorable à un voyage immobile pour le spectateur, la Photographie — comme la Littérature — permettant d’entrer dans un autre univers / l’univers d’un autre… et en même temps d’entamer un dialogue avec soi-même. L’Argoat a des attraits à faire valoir et des surprises à nous offrir. Ces photographies ne répondent pas — comme dans une série — à une cohérence formelle, elles correspondent à différentes impressions ressenties en parcourant, au fil des mois, ce territoire en Côtes D’Armor, choix subjectifs, mais qui à mon sens peuvent exprimer sa singularité. ” Daniel Le Boëdec [[Dan.le.boedec@free.fr](mailto:Dan.le.boedec@free.fr)](mailto:Dan.le.boedec@free.fr)

Entrée libre, gratuit

Exposition photo du photographe Daniel Le Boëdec

Ti ar vro – L’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T12:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T12:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T12:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T12:00:00;2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T12:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T12:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T12:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T17:00:00