2022-07-02 – 2022-08-28 Diplômé de l’école des Beaux-Arts du Havre et lauréat de la bourse de la Villa Médicis, Antoine Poupel est un photographe plasticien de renommée internationale. Souhaitant rendre hommage à son ami Sam Szafran (grand pastelliste décédé en 2019), Antoine Poupel nous propose une série de photographies de l’atelier magique de son ami constitué d’escaliers sans fin et de végétation exubérante. A partir des milliers de pastels restant dans l’atelier, l’artiste utilise la nature comme principale source d’inspiration et ce photographe de talent nous propose un dialogue entre l’hommage à son ami et la valorisation des Jardins suspendus. Exposition du samedi 2 juillet au dimanche 28 août.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h en libre accès – Alvéole 13. Venez découvrir avec l’artiste le travail du pastel sur photo lors de deux ateliers :

– Mercredi 20 juillet de 14h à 16h,

