Exposition Costumes de Scène Lailly-en-Val, jeudi 8 février 2024.

Une plongée dans les coulisses de la création théâtrale !

Le Centre National de Création Orléans-Loiret et la municipalité de Lailly en Val vous proposent un voyage à la découverte des costumes de scène. Une occasion rare de passer de l’autre côté du rideau, de découvrir ce qui se joue en coulisses et d’apprécier, au plus près, le savoir-faire des artistes-artisans de l’ombre.

Cette exposition présente des costumes et accessoires issus de créations du metteur en scène Christophe Lidon et réalisés par la créatrice de costumes Chouchane Abello-Tcherpachian.

Après avoir joué sur la scène du théâtre d’Orléans et lors de nombreuses tournées, ces costumes, perruques et accessoires ont encore, aujourd’hui, des histoires à nous conter et à nous inspirer.

Explications et anecdotes accompagnent le public au fil du parcours.

Début : 2024-02-08

fin : 2024-03-06

Bibliothèque

Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire

