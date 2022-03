Exposition : Costumes de papier, la fête du Printemps Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Fresnoy-le-Grand

Exposition : Costumes de papier, la fête du Printemps Fresnoy-le-Grand, 2 avril 2022, Fresnoy-le-Grand. Exposition : Costumes de papier, la fête du Printemps Fresnoy-le-Grand

2022-04-02 – 2022-05-28

Fresnoy-le-Grand Aisne Fresnoy-le-Grand Découvrez du 2 avril au 28 mais 2022, à La Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand, musée vivant de la tradition textile en Vermandois, l’exposition “Costumes de papier – la fête du printemps, 1ère collection”. Cette dernière présente le travail de l’artiste amiénoise Delphine Maleuvre.

Ses costumes et accessoires en taille réelle inspirés de la mode du XVIIIème siècle sont entièrement réalisés en papier. Horaires d’ouverture :

– Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

– Le samedi de 14h à 18h.

Fresnoy-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

