Exposition « Costumer la Renaissance » Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Catégories d’évènement: Lot

Saint-Jean-Lespinasse

Exposition « Costumer la Renaissance » Saint-Jean-Lespinasse, 20 janvier 2022, Saint-Jean-Lespinasse. Exposition « Costumer la Renaissance » Saint-Jean-Lespinasse

2022-01-20 14:00:00 – 2022-04-30 18:30:00

Saint-Jean-Lespinasse Lot Saint-Jean-Lespinasse 0 0 EUR Le château de Montal fait son cinéma :

Une invitation à découvrir des costumes exceptionnels créés pour de célèbres films historiques et inspirés des modes des XVIème et XVIIème siècles

Ces vêtements portés par des stars, Isabelle Adjani, Nathalie Portman, Cate Blanchett ou Lambert Wilson, dévoilent les

secrets et astuces des créateurs, les anecdotes des coûteux tournages

Ils résument les liens indéfectibles entre cinéma et histoire depuis les débuts de cet art

L’exposition montre comment le costumier répond à la vision historique du metteur en scène et permet à l’interprète d’incarner au mieux le personnage Centre des monuments nationaux

Saint-Jean-Lespinasse

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Jean-Lespinasse Autres Lieu Saint-Jean-Lespinasse Adresse Ville Saint-Jean-Lespinasse lieuville Saint-Jean-Lespinasse Departement Lot

Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-lespinasse/

Exposition « Costumer la Renaissance » Saint-Jean-Lespinasse 2022-01-20 was last modified: by Exposition « Costumer la Renaissance » Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse 20 janvier 2022 Lot Saint-Jean-Lespinasse

Saint-Jean-Lespinasse Lot