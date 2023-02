EXPOSITION ‘COSMOS’ LA PLOMBERIE Épinal Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

A partir du 04 mars, découvrez l'exposition "Cosmos" En partenariat avec le 49 NORD 6 EST FRAC LORRAINE, l'exposition "Cosmos" présentée à la Lune en Parachute questionne l'espace céleste. Comment les artistes représentent-ils.elles les astres et l'univers ? Quand certain.es soulèvent des questions scientifiques, d'autres abordent des points plus politiques – comme la pollution lumineuse et les fake news.

Cette exposition témoigne de la fascination que nous avons pour le cosmos et les récits qu'il fait émerger.

