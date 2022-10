Exposition – Cosmographie de Sandrine Elberg Creil, 4 novembre 2022, Creil.

Exposition – Cosmographie de Sandrine Elberg

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise

2022-11-04 14:00:00 – 2022-12-23 17:00:00

Creil

Oise

Creil

Exposition dans le cadre de la 17ème édition de l’évènement « Les Photaumnales ».

La cosmographie décrit l’Univers visible. À partir de cette fascination, Sandrine Elberg utilise les sels d’argent et puise son inspiration dans sa chambre noire pour proposer des images qui expérimentent l’essence et les limites de la photographie dite analogique. L’exposition personnelle de l’artiste montre un grand nombre de photographies uniques tels que des photogrammes et des chimigrammes notamment.

Sandrine Elberg dévoile un monde en noir et blanc à la fois gigantesque et infini, où la moindre poussière minérale et astrale adopte l’apparence d’une lune ou d’une exoplanète. Cet imaginaire inspiré du monde astronomique et scientifique, nous fait voyager au-delà du système solaire et aux confins des galaxies. Ainsi, Sandrine Elberg propose des photographies qui activent notre capacité de projection, de rêverie et de spéculation, tout en interrogeant la réalité scientifique et technique de la photographie.

À l’instar des films de Georges Méliès comme le Voyage dans la lune (1902), qui sont une source d’inspiration pour l’artiste, Sandrine Elberg combine, dans le contemporain de temps troublés, la représentation d’espaces imaginaires, de territoires reculés dans l’espace-temps, là où la science tend un miroir à l’âme.

Née en 1978 à Versailles, Sandrine Elberg, photographe auteure, vit et travaille en France. Elle est diplômée de l’Emily Carr Institute of Art & Design à Vancouver (Canada) et de l’école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris en 2003.

Depuis 2015, son travail se concentre sur la thématique de l’astronomie et des sciences. En 2019, elle rejoint la Fisheye Gallery.

Le vernissage se tiendra le mardi 8 novembre à 18h30 dans la Galerie de L’Espace Matisse.

Pour en savoir plus sur le festival « Les Photaumnales » proposé par l’association Diaphane et connaître les autres artistes et lieux d’expositions (Beauvaisis, Clermontois, Noyonnais), rendez-vous sur le site:

https://www.photaumnales.fr

Gratuit.

Entrée libre aux horaires d’ouverture: du mardi au vendredi de 14h à 17h.

Renseignement au 03 44 24 09 19

espace.matisse@mairie-creil.fr +33 3 44 24 09 19 https://www.creil.fr/espace-matisse-2

Sandrine Elberg – Espace Matisse

Creil

dernière mise à jour : 2022-10-05 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise