2023-05-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-09-30 18:00:00 18:00:00

Alpes-Maritimes La Fondation Hartung-Bergman présente dans sa villa-atelier d’Antibes une exposition consacrée aux visions cosmiques et plus généralement aux rapports rêvés avec les sciences de Hans Hartung (1904-1989) et d’Anna-Eva Bergman (1909-1987). accueil@fondationhartungbergman.fr +33 4 93 33 45 92 FONDATION HARTUNG BERGMAN 173, chemin du Valbosquet Antibes

