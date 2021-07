Rodez Musée Fenaille Aveyron, Rodez Exposition « Correspondances » Musée Fenaille Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Exposition « Correspondances »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Fenaille

Cette exposition est avant tout le fruit de plusieurs rencontres ; celle de trois artistes flamands avec les collections du musée Fenaille ; celle de l’art ancien et de l’art contemporain ; celle du passé avec le présent. De cette confrontation naît un dialogue qui interroge la notion de modernité, la nature des objets conservés ou la puissance évocatrice des vestiges. Si Nick Ervinck réalise des sculptures organiques nourries par la science-fiction grâce à l’impression 3D; Sofie Muller interroge le corps, la condition humaine et sa fragilité avec d’étranges productions en albâtre. De son côté, Renato Nicolodi produit d’étonnants monuments sans âges qui invitent à la contemplation.

Passe sanitaire obligatoire

Trois artistes flamands (Belgique) investissent les salles du musée pour un dialogue saisissant autour de l'idée de modernité. Musée Fenaille Place E. Raynaldy, 12000 Rodez

