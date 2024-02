Exposition Corps Accords entre les artistes TIDRU et VLADIMIR L’Hostellerie Centre d’Art Singulier Dijon, samedi 3 février 2024.

Deux artistes, deux voix, deux voies pour parler du corps et de ses métamorphoses. Deux regards à l’épreuve de la vérité, de cet autre qui s’invite en nous, par surprise, dans tout acte de création. Un double mouvement de décentrement et d’orientation artistique qui place l’humain et ses fragiles au cœur d’une réalité picturale, crue, vive, vitale, forte et sensible.

Valdimir et Tidru nourrissent, inconsciemment, ce “corps accords” qui interpelle le visiteur et écorche un peu ce qu’il avait patiemment édifié ou patiemment gagné avant de pousser la porte de l’exposition. Dans le champ de l’art, seul compte le vivant, ce grain planté dans le sillon de notre terre bouleversée. Comme lui, nous sommes ici voués à la transformation de nos idées reçues en acceptant humblement d’accueillir cet inconnu retrouvé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-05-26 17:30:00

L’Hostellerie Centre d’Art Singulier 1 Boulevard Chanoine Kir

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

